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Bakan Tekin, Erzurumlu şehit Taha Nergiz'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Bakan Tekin, Erzurumlu şehit Taha Nergiz'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Astsubay Çavuş Taha Nergiz'in Erzurum'da yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Astsubay Çavuş Taha Nergiz'in Erzurum'da yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Tekin, merkez Palandöken ilçesine bağlı Güzelyurt köyünde yaşayan şehit Taha Nergiz'in ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyarette, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Tekin, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye ettiği şehidin babası Ahmet Nergiz'e, Palandöken Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 32 derslikli ilkokula şehidin adının verileceğini belirtti.

Ziyarete, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu bulundu.

Kaynak: AA / Sagip Sezginer - Politika
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