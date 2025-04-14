Bakan Tekin, Erdoğan'ın talimatına rağmen kendisini durduramadı! Özel'e çok sert sözler

CHP lideri Özgür Özel geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Bakan Yusuf Tekin'e tepki göstermişti. Gözaltındaki öğrencilerle ilgili Özel "Gençlere özgürlük istiyoruz. Sınavlarına girmelerini istiyoruz. Asla eline bir taş almamış, gösterilere katılmış kişileri evlerden topluyorlar, sonra da onlar 'eli baltalı.' Öğrencilerin elinde bırak baltayı, çubuk bile yoktu. Ne baltası ya? Yalancı adam! Utanmaz adam! Ne baltası?" ifadelerini kullanmıştı.

"TOPUNU İFTİRA SÜRECİNDE OYNUYOR"

CHP lideri Özgür Özel'in kendisine yönelik sözlerine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin çok sert tepki gösterdi.

Tekin, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel çok enteresan bir manipülasyon süreci içerisinde. En azından geçtiğimiz hafta yaptığım uyarılar sonrası bilmediği konulara girmiyor. Türkiye'deki darbeler tarihine vs. girmiyor. Nerde oynuyor topunu, bildiği iftira sürecinde. Utanmazlık ve yalancılıkla suçluyor bizleri. Cumhurbaşkanımız sürekli bize şu telkinde bulunuyor: Hukuk çerçevesinde cevap vereceğiz. 'Alnını karışlarım' ifadesi için bir şey söylemek istemiyorum. Hukuki süreci kullanacağız. Bir siyasi partinin genel başkanı çıkıyor 'ele geçirmek' ifadesini kullanıyor. Onu hiç cevap verme bile gereği duymuyorum." dedi.

"KOLTUĞUYLA İLGİLİ TARTIŞMALARA YANIT VERSİN"

Yutkunarak konuşan Bakan Tekin, "Utanmaz ve yalancılık kavramlarını kullandı. Ben şimdi Özgür Özel'e sesleniyorum. Utanmaz ve yalancılık nedir biliyor musunuz? CHP kongresinde delegelerin oyları para ile satın alındı. Bu birinci önermem. İkinci önermem bu satın alma ve rüşvet sürecini yürüten kişi İBB Belediye Başkanı. İstanbullunun parasını çalarak yaptı. Sayın Özgür Özel'in oturduğu koltuk İstanbullunun malını çalıp çırpan bu hırsızlıkla alınan paralarla CHP kongresinde delege satın alan bir kişinin oturttuğu koltukta oturuyor. Özgür Özel önce bu eleştirilerle ilgili cevabını versin. Özgür Özel kendi koltuğuyla ilgili yapılan tartışmaların dışına çıkmak için manipülatif söylemlere giriyor." dedi.