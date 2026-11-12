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Bakan Tekin, elini sıkmayan vekile 'Şovu dışarda yap' diye cevap verdi

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Bakan Tekin, elini sıkmayan vekile 'Şovu dışarda yap' diye cevap verdi
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda MEB bütçesi görüşülürken Bakan Tekin'e bazı vekiller elini sıkmayarak tepki gösterdi. Tekin, YENİ Partili vekile 'Şovu dışarda yap' derken DEM Partili vekillere 'elimi sıkmadığınız için ben nasıl yaşayacağım acaba' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda elini sıkmayarak kendisine tepki gösteren YENİ Partili milletvekiline "Şovu dışarda yap. Benim sana bir tavsiyem var. Aşık Düçari'nin 'İncidir' sözünü oku" derken, DEM Partili milletvekillerine de "Arkadaşlar, elimi sıkmadığınız için ben nasıl yaşayacağım acaba" diyerek cevap verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2025 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ve Sayıştay raporlarını görüşmek üzere toplandı. Komisyonda sunum yapmak üzere Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin salona gelirken, bazı milletvekilleri tepki göstererek Tekin'in elini sıkmadı. Bakan Tekin, kendisine "MESEM'de çocuklar ölüyor" diyen YENİ Parti Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'na, "Şovu dışarda yap. Benim sana bir tavsiyem var. Aşık Düçari'nin 'İncidir' sözünü oku. Ondan sonra yorum yap" diye konuştu.

Bakan Tekin, elini sıkmayan DEM Parti milletvekilleri Kezban Konukçu ve Özgül Saki'ye ise tepki göstererek, "Arkadaşlar, elimi sıkmadığınız için ben nasıl yaşayacağım acaba" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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