Bakan Tekin'den İsrail yönetiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Ellerindeki kanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a dil uzatarak temizlemeye çalışan İsrail yönetiminin hezeyanları beyhudedir. Katillerin nefretini kazanmak, bizim için ancak iftihar vesilesidir." ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, NSosyal hesabından İsrail yönetiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Ellerindeki kanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a dil uzatarak temizlemeye çalışan İsrail yönetiminin hezeyanları beyhudedir. Katillerin nefretini kazanmak, bizim için ancak iftihar vesilesidir. Biz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu coğrafyanın evlatlarına şerefli bir tarih, onurlu bir duruş ve zulme boyun eğmeyen bir irade miras bırakacağız. Siz ise insanlık tarihinin kara sayfalarına sadece birer soykırımcı, birer çocuk katili olarak kazınacaksınız."