Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle öğretmenlere bir mesaj yayımladı. Bakan Tekin, yayımladığı mesajda, "Değerli meslektaşlarım, kıymetli öğretmenlerim. Öğretmenlik, insanın kendi bildikleriyle yetinmekten her gün gönüllü olarak vazgeçtiği bir meslektir. Her yeni nesille kendini yetiştirmeye devam eder. Bu tekamül iradesinin temelinde hakikate sadakat vardır. Bilmediğini söyleyebilmenin vakarı, yanıldığında fikrini düzeltebilmenin cesareti, bildiğiyle amel etmenin ahlakı. Öğretmenin seciyesi bu tutumlarla olgunlaşır, ilmi de bu ahlaki temelde kıymet kazanır. İlme duydukları saygıyı, insana karşı taşıdıkları mesuliyetle birleştiren bütün meslektaşlarımın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü gönülden kutluyorum. Her çağın kendine mahsus bir cehaleti vardır. Bugün bilgiye ulaşmak hiç olmadığı kadar kolaylaştı ancak bilginin çoğalması, gerçeği ayırt etme kudretinin de geliştiği anlamına gelmiyor. Malumatın sürati karşısında düşüncenin sükunetini, hüküm vermenin ihtiyatını ve anlamanın sabrını muhafaza etmek, çağımızın en mühim maarif meselelerinden biridir. Öğretmen, bilgi ile vicdanı müzakereye çağırandır" ifadelerini kullandı.

"Tecrübelerinizin maarifimize dair kararlarımızda karşılık bulmasını önemsiyorum"

Öğretmenlerin kendisi için ayrı bir önemi olduğunu belirten Bakan Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinde esas aldığımız insan tasavvuru, her şeyden önce sizlerin emekleriyle can buluyor. Bir çocuğa edindiği bilgileri sorgulamayı, düşünmeyi, kendi kanaatlerini yeniden gözden geçirmeyi öğretirken onun ahlaki muhakemesini de geliştiriyorsunuz. Bilginin hangi maksatla kullanılacağını, bir tercihin başkalarının hayatında nasıl neticeler doğuracağını düşünmesine imkan tanıyorsunuz. Bir milletin istiklal iradesi, kendi geleceği hakkında düşünebilen ve doğru kararlar verebilen nesillerle kuvvet kazanır. Yeni nesli sizin eseriniz olarak gören Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün maarife verdiği tarihi ehemmiyetin temelinde de bu anlayış vardır. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda milletimizin ilmi ve kültürel birikimini zenginleştirmek, düşünce ve üretim hayatını geliştirmek, birlikte yürüttüğümüz maarif davamızın esasını teşkil ediyor. Bu büyük gayenin hayata geçtiği yer, her gün öğrencilerinizle buluştuğunuz sınıflarınızdır. Bir öğrencinin anlayamadığı konuyu yeniden anlatmanız, dile getirmekte zorlandığı bir düşünceyi sezmeniz, kendine güvenini yitirmemesi için gösterdiğiniz ihtimam. Belki siz de yıllar sonra hatırlamazsınız o anları fakat bir çocuk, kendisine inanan öğretmenini ömrü boyunca unutmayabilir. Biliyorum ki bütün bunların ardında büyük bir emek, sabır ve kimi zaman güçlüklerle geçen nice gün var. Okullarımızda sizlerle her buluşmamdan, üstlendiğiniz sorumluluğu ve bizim de sizlere karşı yerine getirmemiz gereken vazifeleri yeniden düşünerek ayrılıyorum. Sınıflarınızda yaşadıklarınızı, karşılaştığınız güçlükleri ve çözüm tekliflerinizi dikkatle dinliyor, tecrübelerinizin maarifimize dair kararlarımızda karşılık bulmasını önemsiyorum. Mesleki haysiyetinizi korumak, ilmi gelişiminizi desteklemek, huzur ve güven içinde çalışabileceğiniz şartları güçlendirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu vesileyle başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, hatıralarını daima hürmetle yaşatacağımız şehit öğretmenlerimizi ve ebediyete irtihal eden bütün meslektaşlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum. Emekli öğretmenlerimize sağlık ve afiyet, görev başındaki bütün öğretmenlerimize huzur ve muvaffakiyet diliyorum. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı