Bakan Tekin: 'Bin 381 engelli öğretmenimiz maarif ailemize hayırlı uğurlu olsun'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği engelli öğretmen atamasıyla ilgili, "Çarşamba günü bin 381 engelli öğretmenimizi eğitim ailemizin bir parçası olarak aramıza katıyoruz. Maarif ailemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini milletimizle paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Çarşamba günü bin 381 engelli öğretmenimizi eğitim ailemizin bir parçası olarak aramıza katıyoruz. Azimleriyle, inançlarıyla ve güçlü duruşlarıyla geleceğimize ışık tutacak kıymetli öğretmenlerimize şimdiden başarılar diliyorum. Maarif ailemize hayırl, uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA