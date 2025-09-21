Milli Eğitim Bakanı Tekin: Terörsüz Türkiye için mücadele ediyoruz

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Amacımız uğruna binlerce insanımızın hayatını feda ettiği bu coğrafyada barışı, terörsüz bir ortamı inşa etmek, şehitlerimizin ve gazilerimizin bu anlamdaki fedakarlıklarını anlamlı hale getirip nihayete erdirmek" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir'e geldi. Bakan Tekin'i burada Vali Hüseyin Aksoy ile TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak karşıladı. Bakan Tekin, daha sonra AK Parti Sosyal Politikalar Eskişehir İl Başkanlığı tarafından bir restoranda düzenlenen 'Gaziler Günü Buluşması'na katıldı. Buluşmada Bakan Tekin'in yanı sıra Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Sevinç Uluçeşme ve gaziler yer aldı.

Bakan Tekin, bakanlık olarak gazi ve şehitleri unutturmamayı misyon edindiklerini söyledi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin de odak noktasında bu misyonun yer aldığını kaydeden Tekin, "Bir coğrafyayı, bir toprağı vatan kılmanın ana hususu, uğrunda kan dökülmüş olması. Bize düşen de bize bu coğrafyayı vatan kılan, bu coğrafyanın bizim için vatan olması için canlarını feda eden şehitlerimizi hayırla yad etmek, çocuklarımızın onları asla unutmaması için programlarımızın içerisine koymak. Biz de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile aslında bunu yaptık. Değerlerine, atalarına bağlı, onların bizlere bıraktığı yadigara gözü gibi bakan bir kuşak yetiştirmek istiyoruz" dedi.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Tekin, Türkiye'nin insan hakları, barış ve hukukun egemen olduğu bir ülke olduğunu söyleyebilecek bir ortam oluşturmak istediklerini belirterek, "Diğer amacımız uğruna binlerce insanımızın hayatını feda ettiği bu coğrafyada barışı, terörsüz bir ortamı inşa etmek, şehitlerimizin ve gazilerimizin bu anlamdaki fedakarlıklarını anlamlı hale getirip nihayete erdirmek. Mücadelemiz bu. Bunu yaparken kırmızı çizgimiz ise şehitlerimize ve gazilerimize, onların yakınlarına, onların manevi hatırasına zarar getirecek en küçük bir girişime müsaade etmemek. Hep beraber bu süreci yürüteceğiz. Daha önce de bununla ilgili girişimlerimiz oldu ancak bu anlamda toplumun tüm kesimlerinden destek almak konusunda bu kez Sayın Cumhurbaşkanımız çok ısrarlı. Bu süreçte bize siyasi fikir ayrımı yapmaksızın bütün siyasi partilerin desteği lazım ama en çok da incitmekten imtina ettiğimiz şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin bize desteği çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız bizden bu yaz boyunca Anadolu'yu karış karış gezip şehit ve gazilerimize bu anlamda neyi murat ettiğimizi, neyi amaçladığımızı anlatmamızı istedi" diye konuştu.

ANMA ETKİNLİĞİNE KATILDI

Konuşmaların ardından gazi ve yakınlarıyla sohbet eden Milli Eğitim Bakan Yusuf Tekin, Seyitgazi ilçesi Aslanbeyli Mahallesi'ne geçerek 9'uncu Uluslararası Seyyid Sultan Sücaaddin Veli Anma etkinliğine katıldı. Seyyid Sultan Sücaaddin Veli türbesi önündeki programa Bakan Tekin'in yanı sıra Vali Hüseyin Aksoy, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkan Yardımcısı Hasan Ali Uzun, Sücaaddin Veli Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Halil İbrahim Kızılarslan, Eskişehir Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Tekin ve beraberindekiler Seyyid Sultan Sücaaddin Veli türbesini ziyaret ederek dua okudu. Türbe bahçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla düzenlenen anma programında konuşan Bakan Tekin, Anadolu'nun her köşesinde birliği, beraberliği, kardeşliği, geleneği, kültürü muhafaza ve inşa eden kalenderlerin, pirlerin, dedelerin, manevi önderlerin var olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bize bir talimatı var. Sayın Cumhurbaşkanımız bize diyor ki; 'biz bu coğrafyada yaşayan insanların inanç özgürlüğünün, kendilerinin inanç açısından tanımlanmasının, bütün bu hürriyetlerinin siyasi pazarlık konusu olmaksızın, siyaset konusu olmaksızın, ayırt etmeksizin herkesin inancını, etnik kimliğini tanımlayacağı özgür ve demokratik bir Türkiye inşa etmeye çalışacağız. Bu ülkede beraberliği, kardeşliği inşallah hep beraber temin edeceğiz. 'Alevilik' kelimesi 'birlik' ile 'Bektaşilik' kelimesi 'beraberlik' ile anılıyor. Bu bizim için çok büyük bir zenginlik. Bu zenginlikten gelin hep beraber istifade edelim. Bu kardeşliği gelin hep beraber inşa edelim. Bu kardeşliği bozmak isteyenlere gelin hep beraber dur diyelim."

Bakan Tekin, programın ardından kentten ayrıldı.