- Bakan Soylu ve Bakan Ersoy restorasyonu tamamlanan Tevfikiye Camii'yi açtı

Beşiktaş Arnavuköy'de bulunan restorasyonu tamamlanan Tevfikiye Camii'nin açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.

Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Tarihi ve boğazın en güzel camilerinden biri. Çok ağır bir restorasyondan geçti.

Arnavutköy ve Beşiktaş'a çok yakıştı. Bu bölgede ihtiyaç da vardı. Özellikle güçlendirme dışında bahçe avluda genişletmeler yapıldı, avlu daha kullanışlı hale getirildi kapasitesi arttırıldı. Yani sadece 5 vakit namazlar için cuma namazları için değil geniş katılımlı cenazeler için uygun hale getirilmiş oldu. Bölgedeki vatandaşlarımız da uzun zamandır beklediği bir camiydi. Açıkçası ben çok beğendim. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz burada ciddi bir çalışma yapmış. Ben burada başta İçişleri Bakanımız olmak üzere valimize de teşekkür etmek istiyorum. Her ne kadar Vakıflar Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde ve korumasında olsa da ilk çalışmayı İçişleri Bakanlığımız ve valilik yaptı. Sonrasında kalan çalışmaları biz devir alarak Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak tamamladık, aslında iki bakanlığın ortak çalışmasın da yapıldı. Başta Beşiktaş olmak üzere tüm İstanbullulara hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

" Balkanlar ve Orta Asya'da ne kadar eserimiz varsa el atıyoruz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise yaptığı açıklamada, "Allah kabul etsin. Güzel bir iş, restorasyondan, tarihi bir eseri ve medeniyetimizin bir parçasını tekrar bu halde gördüğümüzden dolayı çok büyük bir mutluluk duyuyoruz . Öncelikle Kültür Bakanımıza hepinizin huzurunda çok teşekkür etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu ve yıllardan beri sürdürdüğü vakıflarımızla birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığının bütün bilgisiyle, tecrübesiyle donattığı İstanbul'un ve Türkiye'mizin her yerinde, Balkanlar, Orta Asya ve dünyanın her yerinde ne kadar medeniyet eserimiz varsa hepsini el atılıyor. Gittiğimiz her yerde gurur duyuyoruz. O eserlerimizi görünce, ecdadımızın bize bıraktığı bütün eserleri görünce, binlerce kilometre ötede dokunduklarımızı görünce onları yeniden tarihimizle birlikte buluşturunca, şunun altını çizmek isterim ki bu milletimiz açısından da büyük bir gurur vesilesidir. 2019'da geldiğimizde bize dediler ki buradaki caminin restore edilmesi lazım. Vilayetler Birliğinin bütçesiyle restorasyona başladık. Aynı zamanda ecdadımızın bize bıraktığı bu güzel eseri, burada cenaze namazlarının da kılınabileceği ve diğer tarihi donatılarını da bir şekilde restore edildiği bir kısmı hala bahçenin öteki tarafında devam etmektedir. Ama şunu söyleyeyim. Dört dörtlük bir restorasyon olmuş. Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz Allah razı olsun. Burası semtimizle birlikte aynı hayatı yaşayan bir camimizdir. Hep takdir edilmesi gereken bir şey, hem teşekkür edilmesi gereken bir şey. Buradaki semt camisiyle burada buluştu. Daha doğrusu bir hayat alanıyla da buluştu. Camiler aynı zamanda hayat alanlarımızdır. Bu vesileyle çok teşekkür ediyoruz. Biz aynı zamanda cephe arkadaşıyız. Yani deprem bölgesinde Allah razı olsun büyük mücadeleler verildi. ve Sayın Bakanımız Malatya'da hakikaten bütün Malatya'nın gönlünü fetih edecek bir şekilde orada ciddi ve güçlü gece uyumadan gündüz dinlenmeden büyük çalışmalar gerçekleştirdiler. Biz hayırlı uğurlu olsun " şeklinde konuştu.

Restore edilen Tevfikiye Camii dualarla yeniden hizmete girdi.