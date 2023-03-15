Bakan Soylu'nun basın toplantısının bitiminde verdiği talimat dikkat çekti: Herkes işinin başına

Sel felaketinin vurduğu Şanlıurfa'da son durumla ilgili bilgi vermek için basın mensuplarının karşısına geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun toplantının bitiminde "Hadi arkadaşlar herkes işinin başına" şeklinde talimat vermesi dikkat çekti.

Şanlıurfa ve Adıyaman'da dün akşamdan itibaren etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı dereler taştı, araçlar suyun içinde kaldı. Gün boyu arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Şanlıurfa'da 12, Adıyaman'da 2 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 5 kişinin bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa'da son duruma ilişkin bilgi vermek için basın mensuplarının karşısına geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bakanlarımız gelip bölgede değerlendirme yaptı. Burada 12 vatandaşımız hayatını kaybetti. Şu anda 3 ihbar var. Tam değerlendiremediğimiz ve çalışmalarımızı değerlendirdiğimiz. Toplam 3 yerde arama kurtarma devam ediyor. Adıyaman'da 2 Şanlıurfa'da 12 vatandaşımız hayatını kaybetti. 5 vatandaşımız ise aranıyor" dedi.

"HADİ HERKES İŞİNİN BAŞINA"

Basın toplantısının bitiminde Bakan Soylu'nun hareketi dikkat çekti. Oturduğu yerden kalkar kalkmaz masanın etrafındakilere talimat veren Bakan Soylu, "Hadi arkadaşlar herkes işinin başına" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'nun bu talimatı açık olan mikrofonlardan net bir şekilde duyuldu.