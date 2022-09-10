Bakan Soylu, azınlık vakıflarının temsilcileriyle İstanbul'da bir araya geldi Politika Haberleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, azınlık vakıflarının temsilcileriyle değerlendirme toplantısı yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, azınlık vakıflarının temsilcileriyle değerlendirme toplantısı yaptı. Florya'da bulunan restorandaki toplantı basına kapalı gerçekleşti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın da hazır bulunduğu toplantıya İller İdaresi Genel Müdürlüğü Azınlıklar Şube Müdürü İlknur Erden, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Beyoğlu Süryani Kadim Meryemana Kilise Vakfı Başkanı Sait Susin, Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu, Türk Musevi Toplumu Eşbaşkanı Erol Kohen, Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi ve Vakfı Başkanı Kirkor Ağabaloğlu, Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis de katıldı. Toplantıda Rum, Musevi, Süryani ve Bulgar toplumlarının bazı temsilcileri de yer aldı. Politika Kaynak: AA / Hüseyin Çakmak Süleyman Soylu İstanbul Musevi Politika Güncel Haberler

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