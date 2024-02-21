Bakan Özhaseki'ye kameralar önünde açıkça soruldu: İliç'e neden günler sonra geldiniz?

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Mehmet Özhaseki'nin Anagold'a ait altın madeninde meydana gelen faciadan günler sonra bölgeye giderek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"NEDEN GÜNLER SONRA GELDİNİZ?"

Bugün diğer bakanlarla birlikte facianın yaşandığı bölgede kameralar karşısına geçen Özhaseki'ye "İliç'e neden günler sonra geldiniz?" sorusu da yöneltildi.

"GELMEME NEDENİM ÖZEL SAĞLIK SORUNLARIM"

Bakan Özhaseki bu soruya, "1 ay kadar önce 8 saat süren bir operasyon geçirdim. Olayın olduğu gün 2 saatlik bir operasyon daha geçirdim. Narkozun etkisinden kurtulduktan sonra anbean olayları takip ettim. Gelmeme nedenim özel sağlık sorunlarım. Özür dilemem gerekirse bütün kamuoyundan özür dilerim" yanıtını verdi.

Bakan Özhaseki'nin açıklamalarından satırbaşları;

"Uzman arkadaşlarımızla birlikte ve donanımlarımızla birlikte olayın olduğu günden itibaren yakından takip ediyoruz. İlk anda toprağın nehir ile buluşmasını kesmek gerekiyordu. Bu toprağın güvenli bir yere nakli için gerekli çalışmaları yaptılar. Bu toprağın herhangi bir şekilde insan sağlığına zararı var mı gibi sorulara cevap bulabilmek açısından 9 noktadan örnek alıyorlar ve laboratuvarlarda inceliyorlar.

"HER GÜN NUMUNE ALINIYOR"

Ekiplerimiz tehlikeli atıklara yönelik her gün numune alıyorlar. Şu ana kadar zehirli bir atığa saptanmadı. 2008'de ilk ÇED raporu alınmış. Aradan geçen zaman süre içinde aralıklarla genişletme gibi bir takım ÇED raporundaki yenilenmeler söz konusu olmuş. ÇED raporu için başvurulduğunda uzunca bir süre var.

"ARKADAŞLARIMIZ 135 DENETİM YAPMIŞLAR"

ÇED raporu için bazen 20'den fazla kamu kuruluşuna tek tek soruluyor. İstenilen ne kadar şart varsa getirildiğine emin olunduğunda izin veriliyor. Arkadaşlarımız şu ana kadar bu bölgede 135 denetim yapmışlar. En son 2022 ortalarında kapatma kararı vermişler en ağır para cezası vermişler ve savcılığa suç duyurusunda bulunmuşlar. O günden sonra neredeyse hemen her gün uğrayarak çevreye zarar veriliyor mu diye ölçümler yapmaya devam etmişler. Adli ve idari boyutta inceleniyor."