Bakan Özhaseki Kars'ta ziyaretlerde bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kars'ta ziyaretlerde bulundu.

Özhaseki, Ardahan'daki programının ardından geldiği Kars'ta, Cumhur İttifakı MHP Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar, MHP İl Başkanı Tolga Adıgüzel ve Cumhur İttifakı Kars Belediye Başkan adayı Ötüken Senger tarafından karşılanan Özhaseki, partililerle sohbet etti.

Özhaseki, burada vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.