Bakan Muş: '7 partinin buluştukları tek nokta Erdoğan olmasın da ne olursa olsun, sonrası hakkında hiçbir düşünceleri yok'

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "7 partinin buluştukları tek nokta neresi diye soracak olursak; 'AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan olmasın da ne olursa olsun' düşüncesindeler.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "7 partinin buluştukları tek nokta neresi diye soracak olursak; 'AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan olmasın da ne olursa olsun' düşüncesindeler. Sonrası hakkında hiçbir düşünceleri yok" dedi.

AK Parti Çarşamba İlçe Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışı Ticaret Bakanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Mehmet Muş'un katılımıyla gerçekleşti. Çarşamba ilçesi Değirmenbaşı Caddesi üzerinde bulunan SKM'nin açılışında konuşan Bakan Muş, "Bir iradenin olmadığı yerde idare olmaz. 7 parti bir araya gelmiş. Sağda solda olanları saymıyorum bile. 'Memleketi idare edeceğiz, kararları ortak alacağız' diyorlar. Biz bunun ikilisini, üçlüsünü yaşadık. Kendimizi zor kurtardık. Yedilisinin nelere mal olacağını tahmin bile edemiyorum. Bunlara müsaade etmemek lazım. Buluştukları tek nokta neresi diye soracak olursak; 'AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan olmasın da ne olursa olsun' düşüncesindeler. Sonrası hakkında hiçbir düşünceleri yok. Peki, kendi içlerinde anlaşabiliyorlar mı? Hayır. Biz 17 bakan olarak aynı partinin bakanlarıyız. Tek bir kabine senkronize şekilde çalışıyor. Onlar da 7 parti oturmuşlar, şu bakanlık senin, şu kurumlar senin, şu bankalar senin. Böyle devlet mi idare edilir Allah aşkına? Geçmişte yapılan uygulama milyonlarca liralık banka iflaslarıyla sonuçlandı" diye konuştu.

Programda konuşmaların ardından açılışa geçildi. Açılış kurdelesini kesen milletvekili adayları, daha sonra SKM'yi gezdiler. - SAMSUN