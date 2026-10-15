Bakan Murat Kurum, İstanbul'da sel sonrası koordinasyon toplantısı düzenleyecek

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin yaşandığı İstanbul'da incelemelerde bulunacak.

Bakan Kurum, İstanbul Valiliği Afet Koordinasyon Merkezi'nde bugün koordinasyon toplantısı düzenleyecek. Son duruma ilişkin açıklama da yapacak olan Bakan Kurum, yarın da hasar gören bölgelerde incelemelerde bulunacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı