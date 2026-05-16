Bakan Memişoğlu'ndan öğrencilerin çağrısına yanıt

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Konya'nın Beyşehir ilçesindeki ortaokul öğrencilerinin sanal medyadan yaptığı sağlık taraması çağrısına yanıt vererek, öğrencileri sağlık elçileri olarak nitelendirdi ve en yakın zamanda görüşme sözü verdi.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Konya'nın Beyşehir ilçesindeki Yeşildağ Cihan Kolaç Ortaokulu öğrencilerinin sanal medyadan yaptığı sağlık taraması çağrısına yanıt verdi.

Bakan Memişoğlu, sanal medya hesabından Konya'da kanser tarama aracının önünde bir araya gelen öğrencilerin çektiği videoya ilişkin paylaşıma yanıt verdi. Videoda öğrenciler, "Evet arkadaşlar; Sağlık Bakanımız Doktor Kemal Memişoğlu bu videoya yorum yaparsa, bizler sağlık elçileri olarak tüm Yeşildağ'a sağlık taraması yaptıracağız" ifadelerini kullanırken; Bakan Memişoğlu, söz konusu paylaşıma yaptığı yorumda, "Harikasınız çocuklar. Videonuzu izleyince ne kadar gururlandım anlatamam. Sizler şimdiden sağlığın, birliğin ve beraberliğin elçisi olmuşsunuz. Sizler bizim geleceğimiz, en büyük umudumuzsunuz. Kemal amcanız olarak her birinizin o gülen gözlerinden öpüyorum. En yakın zamanda görüşmek üzere çocuklar. Yeşildağ'a kucak dolusu sevgiler" dedi.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

