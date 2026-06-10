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Bakan Memişoğlu: "Gazze'de hastaneleri bombalayan bir zihniyetin Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri, suçluluk psikolojisinin aciz tezahürüdür"

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerini 'suçluluk psikolojisinin aciz bir tezahürü' olarak nitelendirdi ve Netanyahu'yu 'yıkım figürü' olarak tanımladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, " Gazze'de hastaneleri bombalayan bir zihniyetin; ömrünü insanlığın selametine vakfeden Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri, suçluluk psikolojisinin aciz bir tezahürüdür" dedi.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'de hastaneleri bombalayan ve masum kanıyla beslenen bir zihniyetin; ömrünü insanlığın selametine vakfeden Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri, suçluluk psikolojisinin aciz bir tezahürüdür. Netanyahu, tarihin utanç sayfalarında bir 'yıkım figürü' olarak anılmaya mahkumdur. Buna karşın Sayın Cumhurbaşkanımız, sadece Türkiye'nin değil, tüm mazlumların sığındığı yıkılmaz bir vicdan kalesidir. Siz ölümü kutsarken, biz liderimizin 'Daha Adil Bir Dünya' vizyonuyla barışın ve hakikatin tarafında durmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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