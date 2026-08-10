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Memişoğlu: Türkiye Yüzyılı'nı Aynı Kararlılıkla İnşa Ediyoruz

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- "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, aynı aşkla, aynı kararlılıkla Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye devam ediyoruz"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, aynı aşkla, aynı kararlılıkla Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye devam ettiklerini belirtti.

Memişoğlu, sosyal medya hesabından cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesinin yıl dönümüne ilişkin yaptığı paylaşımda, "10 Ağustos 2014, milletin iradesiyle yazılan bir tarih, millete adanmış bir ömür... Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde aynı aşkla, aynı kararlılıkla Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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