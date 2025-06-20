Bakan Memişoğlu'ndan Çocuklara Sağlık Elçiliği Daveti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bolu'daki ziyaretleri kapsamında Merkez İzzet Baysal Aile Sağlığı Merkezi'nde bir araya geldiği çocukları "Sağlık Elçisi" olmaya davet etti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde Bakan Memişoğlu, Merkez İzzet Baysal Aile Sağlığı Merkezi'nde bir araya geldiği çocukları "Sağlık Elçisi" olmaya davet ederek çağrıda bulundu.

Bakan Memişoğlu, çocuklara hijyen ve sağlıklı yaşam hakkında tavsiyelerde bulunarak "Ellerinizi yıkayacaksınız, yemekten önce ve sonra söz mü? Sigara içenlere, 'sigara sağlığa zararlıdır, beni Bakan Bey görevlendirdi, ben artık Sağlık Elçisiyim, lütfen sigarayı kendi sağlığınız için bırakır mısınız' diyeceksiniz." ifadelerini kullandı.

Memişoğlu, daha sonra İzzet Baysal Aile Sağlığı Merkezi uzmanlarıyla bir araya gelerek merkez hakkında bilgi aldı.