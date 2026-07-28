Bakan Memişoğlu, Iraklı mevkidaşı ile bir araya geldi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Irak Sağlık Bakanı Abdulhüseyin Aziz Ahmed El- Musevi ile bir araya geldi.

Bakan Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin, Cumhurbaşkanımızın davetiyle ülkemize gerçekleştirdiği resmi ziyaret vesilesiyle, Irak Sağlık Bakanı Abdulhüseyin Aziz Ahmed El-Musevi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldik. Görüşmemizde; iki ülke arasında sağlık alanındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesi, Türkiye'nin sağlıkta hayata geçirdiği reformlarla ulaştığı bilgi ve tecrübenin Irak ile paylaşılması, sağlık alanında eğitim, hasta tedavisi ve sağlık turizmine yönelik iş birliği imkanlarını ele aldık. Dost ve komşu Irak ile sağlık alanındaki bağlarımızı güçlendirmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı