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Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, isminin baş harflerine özel eşarp yaptırdı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, isminin baş harfleriyle özel tasarım başörtüsü yaptırdığı ortaya çıktı.

Türkiye'de Kadın-Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçelemenin Uygulanması Projesi Uluslararası Konferansı'nın kapanış programına katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın isminin baş harflerinin basıldığı özel yapım eşarbı dikkatlerden kaçmadı.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, isminin baş harflerine özel eşarp yaptırdı

KONUŞMASINDA "EŞİTLİK" VURGUSU YAPTI

Bakan Göktaş, kapanış programında yaptığı konuşmada insanların farklı ve özel ihtiyaçlarını dikkate alarak hazırlanan bütçelerin, kaynakların daha adil ve verimli bir şekilde kullanılmasına katkı sağladığını belirtti. Eşitsizlikleri gidermek, herkes için sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınmayı desteklemek için çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında kadına yönelik ayrımcılık ve şiddete karşı sağlam tedbirler alan Türkiye'nin her alanda kadını güçlendiren bir siyaset anlayışıyla hareket ettiğini aktardı.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, isminin baş harflerine özel eşarp yaptırdı

"KADINLARIN TEMSİL ALANI GENİŞLETİLDİ"

Türkiye'de bütün siyasi ve idari birimler, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün katılımıyla, kadınların temsil alanının genişletildiğini anlatan Göktaş, kadınların güçlenmesine yönelik düzenlemelerin uluslararası standartlarda belirlenen yasalarla güvence altına alındığını, bu yasalar çerçevesinde, kadın ve erkek için fırsat eşitliği sağlamaya yönelik sosyal politikalar geliştirip uyguladıklarını ifade etti.

Kaynak: Haberler.com / Politika

Mahinur Özdemir Göktaş Kadın Eğitim Yaşam Politika Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

Doğrucu:

Kapalılardan uzak dur huzur bul!!!

44
57
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Goethegitme:

Çanakkaledeki ninenden haber var!Seni bekliyolarmiş..

yanıt0
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VEFA:

İnsanın tuzu kuru olunca böyle ıvır zıvırlarla uğraşır tabi.

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6
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isa kızmaz:

Lale devri.

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9
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Kasım Ekşi:

Ben yaşını almış biriyim. Butun ailem ve akrabalarım saçını kapatırdi.ama bu sekil bir bağlama şekli yoktu.nereden çıktı böyle ortmek.

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Goethegitme:

Şeytan ben kadına saçını kapatma demedim,sadece şöyle bağla böyle örtün diye fısıldadım deyip,çıkacakmiş işin içinden diye duymuştum!Ne kadar doğru bilmem!

yanıt0
yanıt0
A Alkan:

Bunların derdi insanlara çözüm kolaylık getireyim milletime hizmet edeyim diye düşünceleri yok. Buraları kendilerine marka edinmek için kullanıyorlar, eşarp ta yaptırır vs vs.

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