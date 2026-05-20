Bakan Kurum, Danimarka Kralı Frederik ile görüştü

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İklim Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Danimarka'da temaslarına devam ediyor. Bakan Kurum, başkent Kopenhag'daki VII. Frederick Sarayı'nda Danimarka Kralı X. Frederik ile bir araya geldi.

Türkiye'de düzenlenecek COP31 başta olmak üzere; iklim, çevre ve şehircilik konularının ele alındığı görüşmede, Danimarka İklim, Enerji ve Kamu Hizmetleri Bakanı Lars Aagaard, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen, COP30 Başkanı Andre Correa do Lago ve BM Genel Sekreteri Özel Danışmanı ve İklim Eylem Ekibi Genel Sekreter Yardımcısı Selwin Hart da yer aldı.

Bakan Kurum, İklim Bakanları Toplantısı kapsamında ikili görüşmeler de yaptı. Danimarka İklim, Enerji ve Kamu Hizmetleri Bakanı Lars Aagaard, Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) İcra Direktörü Leena Yl-Mononen ve BM Genel Sekreteri Özel Danışmanı ve İklim Eylem Ekibi Genel Sekreter Yardımcısı Selwin Hart ile bir araya geldi. - KOPENHAG

