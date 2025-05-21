Bakan Kurum'dan Tapu Müjdesi: 5 Milyon Vatandaş Mülkiyet Hakkına Kavuşacak

Bakan Kurum'dan Tapu Müjdesi: 5 Milyon Vatandaş Mülkiyet Hakkına Kavuşacak
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tapu bekleyen vatandaşlar için önemli müjdeler verdi. 2B alanlarıyla ilgili çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanacağı ve orman vasfını yitirmiş alanların tespit edileceği belirtildi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 178. Kuruluş Yıl Dönümü programında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum " Orman vasfını yitirmiş tüm alanlarda tespit çalışmalarını bu yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Bu alanların kullanıcılarını belirleyip yıllardır tapu bekleyen vatandaşlarımıza tapularını kazandıracağız" dedi.

Bakan Kurum, "İstanbul'dan önemli bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. 5 milyon vatandaşımızın heyecanla beklediği bir adımı atıyoruz; 2B alanlarıyla ilgili olarak; tapu teşkilatımızla kayıt altına alınmamış tek bir metrekare dahi bırakmayacağız. Orman vasfını yitirmiş tüm alanlarda tespit çalışmalarını bu yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Bu alanların kullanıcılarını belirleyip yıllardır tapu bekleyen vatandaşlarımıza tapularını kazandıracağız. Yıl sonuna kadar tamamlayacağımız bu dev projeyle, mülkiyet hakkına kavuşacak tüm vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun diyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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