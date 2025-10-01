Bakan Kurum: Belçika ile İş Birliğimizi Geliştirmeye Hazırız

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Belçika ile iş birliğimizi her alanda geliştirmeye hazırız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Türkiye-AB Yüksek Düzeyli İklim Diyaloğu Üçüncü Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de Belçika Mobilite, İklim ve Çevre Geçişi Bakanı Jean-Luc Crucke ile bir araya geldi. Bakan Kurum, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Belçika Mobilite, İklim ve Çevre Geçişi Bakanı Sayın Jean-Luc Crucke ile ikili bir görüşme gerçekleştirdik. Afetlerle mücadele görüşmemizin odak noktasıydı. 11 ildeki çalışmalarımızı takip ettiğini belirterek deprem bölgesini görmek istediğini söyleyen kıymetli mevkidaşımı ağırlamaktan memnuniyet duyacağımı ifade ettim. Çevre ve iklim değişikliğiyle mücadelede sürdürdüğümüz önemli projelerimizi konuştuk ve kendilerini 17-19 Ekim tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Uluslararası Sıfır Atık Forumu'na davet ettim. Belçika ile iş birliğimizi her alanda geliştirmeye hazırız" ifadelerini kullandı.