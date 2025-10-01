Haberler

Bakan Kurum: Belçika ile İş Birliğimizi Geliştirmeye Hazırız

Bakan Kurum: Belçika ile İş Birliğimizi Geliştirmeye Hazırız
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Belçika'nın Brüksel'inde yaptığı görüşmelerde iklim değişikliği ve afetlerle mücadele konularına değindi. Belçika ile iş birliğini artırma niyetinde olduklarını belirtti.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Belçika ile iş birliğimizi her alanda geliştirmeye hazırız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Türkiye-AB Yüksek Düzeyli İklim Diyaloğu Üçüncü Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de Belçika Mobilite, İklim ve Çevre Geçişi Bakanı Jean-Luc Crucke ile bir araya geldi. Bakan Kurum, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Belçika Mobilite, İklim ve Çevre Geçişi Bakanı Sayın Jean-Luc Crucke ile ikili bir görüşme gerçekleştirdik. Afetlerle mücadele görüşmemizin odak noktasıydı. 11 ildeki çalışmalarımızı takip ettiğini belirterek deprem bölgesini görmek istediğini söyleyen kıymetli mevkidaşımı ağırlamaktan memnuniyet duyacağımı ifade ettim. Çevre ve iklim değişikliğiyle mücadelede sürdürdüğümüz önemli projelerimizi konuştuk ve kendilerini 17-19 Ekim tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Uluslararası Sıfır Atık Forumu'na davet ettim. Belçika ile iş birliğimizi her alanda geliştirmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de bir dejavu yaşanmasına izin vermeyiz

Meclis'te üstüne basa basa söyledi: Bir dejavuya izin vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meclis'te sürpriz görüşme! İşte o tarihi fotoğraf

Erdoğan'dan Meclis'te sürpriz görüşme! İşte o tarihi fotoğraf
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu köyün tamamı aynı soyadı taşıyor, kimse ismiyle anılmıyor

Bu köyün tamamı aynı soyadı taşıyor, kimse ismiyle anılmıyor
İki kardeşin boğazını kesen caniden duruşmada tuhaf talep

İki kardeşin boğazını kesen caniden duruşmada tuhaf talep
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.