Bakan Şimşek: Vatandaşımız hayat pahalılığından şikayette haklı

Bakan Şimşek'ten ezber bozan açıklama: Vatandaşlarımız haklı
Karayipler'de 7.6 büyüklüğünde deprem! 12 ülkeye tsunami uyarısı

Dünyayı tedirgin eden 7.6'lık deprem! 12 ülkeye tsunami uyarısı
Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis'e taşındı

Tartışma futbol sahalarından Meclis'e sıçradı
Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine'ye geri dönecek

Kulisleri hareketlendiren Berat Albayrak iddiası

Bakan Kurum: 'Asrın inşasına 7/24 tam gaz devam'

Bakan Kurum: 'Asrın inşasına 7/24 tam gaz devam'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş ve Hatay'daki inşa çalışmalarının gece gündüz sürdüğünü belirtti ve tüm çabalarının depremzedelerin daha hızlı evlerine kavuşması için olduğunu ifade etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş ve Hatay'da devam eden çalışmalara ilişkin yaptığı paylaşımda, "Asrın inşasına 7/24 tam gaz devam" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum X hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş depremlerinin ardından yıkıma uğrayan 11 ilde asrın inşa seferberliği gece gündüz devam ediyor. İşçiler gece de kule vinçlerinin aydınlattığı bölgede çalışmalarına devam ediyor. Kahramanmaraş ve Hatay'daki şantiyelerdeki gece ve gündüz vardiyasından görüntüler paylaşan Bakan Kurum, "Bir depremzede kardeşimiz evine bir saat daha erken girebilsin diye tüm çabamız. 3 bin 481 şantiyemizde ışıklar hiç sönmüyor. Asrın inşasına 7/24 tam gaz devam" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Eski ülkü ocakları başkanı ölü bulundu
img

10 yıllık aşk orucunu bakın kiminle bozdu
img

Ferdi Tayfur'un LÖSEV'e bağışladığı 8 villanın akıbeti belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meksika'da katliam gibi kaza! 41 kişi hayatını kaybetti

Küle dönen otobüste 41 kişi feci şekilde can verdi
Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi'den manidar yeni şarkı

Turabi durdurulamıyor! Bakanlığın erişim engeline yeni şarkıyla yanıt
İsrail askerlerinden Filistinli esire korkunç işkence

Ayeti okutmaya zorlayıp korkunç işkencelerden geçirmişler
Edirne'de Balkan geleneği 'Bocuk Gecesi' kutlandı

Bir şehrimiz dün geceyi böyle geçirdi
Araçta sigara içen taksi şoförü, pişkinliğiyle pes dedirtti

"Takside sigara içmeyin" dedi, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı
Putin'e küfreden ünlü müzisyenin kan donduran ölümü

Putin'e küfreden ünlü müzisyenin kan donduran ölümü

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.