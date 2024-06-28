Bakan Koca'ya Cuma namazı çıkışı istifa iddiaları soruldu, yine yalanlamadı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a istifasını sunduğu yönündeki iddiaların yankıları sürüyor. Cuma namazı çıkışı konuya ilişkin soruların yöneltildiği Bakan Koca, "Hayırlı olur inşallah" demekle yetindi. Bakan Koca'nın bu söylemi istifa iddialarını daha da güçlendirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a istifasını sunduğuna yönelik dedikodular Ankara'nın siyasi koridorlarında konuşulmaya başlandı. Sabah saatlerinde patlak veren konuyla ilgili İsmail Saymaz'a bir değerlendirmede bulunan Bakan Koca, "Hayatın her hali olabilir, biliyorsunuz. Önemli olan, millete ve devlete hizmet etmek. Her pozisyonda" diyerek iddiaları yalanlamadı.
"HAYIRLI OLUR İNŞALLAH"
Bugün de yine Cuma namazı çıkışı konuyla ilgili soruların muhatabı olan Bakan Koca, "Hayırlı olur inşallah" demekle yetindi. Bakan Koca'nın iki açıklamasında da iddiaları yalanlamaması dikkat çekti.