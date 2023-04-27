Bakan Koca halasının oğlunun cenazesine katıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Danimarka'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden halasının oğlu 51 yaşındaki Fuat Çelik'in cenazesine katıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın halasının oğlu Fuat Çelik (51), Danimarka'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Türkiye'ye getirilen Fuat Çelik'in cenazesi defnedilmek üzere memleketi Konya'nın Kulu ilçesine götürüldü. Ömeranlı Mahallesindeki baba ocağına getirilen Fuat Çelik'in cenazesi helallik alındıktan sonra cenaze namazı için Merkez Camisi'ne götürüldü. Cenazeye katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, akrabalarına taziyelerini iletti. Kılınan cenaze namazının ardından Fuat Çelik, merkez kabristanlığına dualarla defnedildi. Hayatını kaybeden Çelik'in babasının da 10 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Cenazeye, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Fuat Çelik'in ailesi, akrabaları, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnan, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. - KONYA