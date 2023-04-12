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Bakan Koca "Bir isteğin var mı?" diye sordu, kız çocuğunun cevabı kahretti

Politika Haberleri

Hatay'da depremzedelerle bir araya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Bizden isteğin var mı" dediği kız çocuğunun "Benim babam yok, ben sizi baba yerine koyuyorum" yanıtı herkesi duygulandırdı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca depremzede vatandaşlarla bir araya geldi.

"BENİM BABAM YOK"

Ziyaret esnasında Bakan Koca'nın "Bizden bir isteğin var mı?" sorusuna yanıt veren kız çocuğu "Benim babam yok, ben sizi baba yerine koyuyorum" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

TELEFON NUMARASINI ALDI

Bakan Koca "Ağlama" diyerek sakinleştirmeye çalıştığı kız çocuğuyla yakından ilgilendi. Cep telefonunu alarak "Bizle irtibatta ol, ben takip edeceğim" dedi. Yaşanan duygu dolu anlar ise kameraya yansıdı.

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

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