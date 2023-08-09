Bakan Kacır, Malatya'da Ziyaret ve İncelemelerde Bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Malatya'da AK Parti ve MHP İl Başkanlıklarını ziyaret etti. Bakan Kacır, yeni Kuyumcular Çarşısı'nda incelemelerde bulunarak esnafla sohbet etti. Ayrıca, Dünya Kayısı Ticaret Merkezi ve Altay Kışlası yerleşkesindeki çalışmaları inceledi. Bakan Kacır, depremde hasar alan Malatya ve diğer kentlerin ticaretini ayağa kaldırmak için gayret gösterdiklerini belirtti.

1) BAKAN KACIR, MALATYA'DA ZİYARET VE İNCELEMELERDE BULUNDU

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti ve MHP Malatya İl Başkanlıklarını ziyaret etti. Bakan Kacır, daha sonra yeni Kuyumcular Çarşısı'nda incelemelerde bulundu, esnafla sohbet etti. Bakan ve beraberindeki heyet, yapımı devam eden Dünya Kayısı Ticaret Merkezi ve Altay Kışlası yerleşkesine yapılan yeni sanayi sitesindeki çalışmaları inceledi. Bakan Kacır, depremde hasar alan Malatya ve diğer kentlerin ticaretini ayağa kaldırmak için büyük gayret içerisinde olduklarını söyledi.