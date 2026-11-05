Bakan Kacır, 17. Boğaziçi Zirvesi'nde farklı ülkelerden temsilcilerle buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Uluslararası İşbirliği Platformu tarafından İstanbul'da düzenlenen 17. Boğaziçi Zirvesi'nde, dünyanın farklı ülkelerinden siyaset, kamu ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldik" dedi.

Bakan Kacır, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası İşbirliği Platformu tarafından İstanbul'da düzenlenen 17. Boğaziçi Zirvesi'nde, dünyanın farklı ülkelerinden siyaset, kamu ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldik. 'Dönüşen Dünyada Denge Arayışı' temasıyla küresel meselelerin ele alındığı bu kıymetli zirvenin, yeni iş birliklerine ve ortaklıklara zemin hazırlamasını temenni ediyorum. Belirsizliklerin arttığı bir dünyada kalkınmanın yolu ayrışmadan değil; karşılıklı güven, hakkaniyet ve ortak akılla güçlenen iş birliklerinden geçmektedir."

Türkiye'nin, dostluk ve iş birliği çağrılarını samimiyetle karşılayacağını belirten Kacır, "İnsanlığın ortak sorunlarına kalıcı çözümler üretmeyi hedefleyen her yapıcı girişimin yanında olmaya devam edecektir. Türkiye'nin kapıları, karşılıklı güven ve ortak kazanım temelinde birlikte üretmek, birlikte başarmak ve geleceği birlikte inşa etmek isteyen herkese sonuna kadar açıktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı