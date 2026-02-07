Haberler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret ederek Vali Hasan Şıldak'tan kentin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyarette, AK Parti milletvekilleri de yer aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Bakan Işıkhan, Vali Hasan Şıldak'a makamında ziyarette bulundu.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Işıkhan, Vali Şıldak'tan kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Ziyarette, TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Cevahir Asuman Yazmacı ve Hikmet Başak da hazır bulundu.

Görüşme daha sonra basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Politika
Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı

Trump'tan dünyayı etkileyecek karar! Kararnameyi imzaladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13 yaşındaki kızın babasını öldürdüğü olayın altından istismar çıktı

13 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Olayın altından iğrençlik çıktı
Yine böcek ilacı! 11 kişi hastaneye kaldırıldı

6'sı aynı aileden 11 kişi apar topar hastaneye kaldırıldı
'Tuvalet çukuru kazıyoruz' dediler ama amaçları bambaşka çıktı

"Tuvalet çukuru kazıyoruz" dediler ama amaçları bambaşka çıktı
Torreira'nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu

Galatasaray'ın yıldızı yine 'takip'te! Ünlü sunucuya yakın markaj
13 yaşındaki kızın babasını öldürdüğü olayın altından istismar çıktı

13 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Olayın altından iğrençlik çıktı
Azerbaycan'dan Rus milletvekilinin açıklamaları nedeniyle Rusya'ya nota

İki ülke arasında tansiyon yükseldi! Rusya'ya nota
Aracını muayene götüren polis memurunu döverek öldürdüler

Muayene istasyonunda polis memurunu döverek öldürdüler