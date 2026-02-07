Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Bakan Işıkhan, Vali Hasan Şıldak'a makamında ziyarette bulundu.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Işıkhan, Vali Şıldak'tan kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Ziyarette, TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Cevahir Asuman Yazmacı ve Hikmet Başak da hazır bulundu.

Görüşme daha sonra basına kapalı gerçekleşti.