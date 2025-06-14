Bakan Işıkhan Mardin'de Deyrulzafaran Manastırı'nı Ziyaret Etti

Bakan Işıkhan Mardin'de Deyrulzafaran Manastırı'nı Ziyaret Etti
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Mardin'de Deyrulzafaran Manastırı'nda din temsilcileriyle bir araya geldi ve ziyaret sırasında Süryanilerle ilgili kitaplar hediye aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Mardin'de Deyrulzafaran Manastırı'nda din temsilcileriyle de bir araya geldi.

Çeşitli temas ve ziyaretler kapsamında Mardin'e gelen Bakan Işıkhan, ilk olarak Artuklu ilçesinde bulunan ve Süryani cemaatinin önemli ibadet merkezlerinden biri olan Deyrulzafaran Manastırını gezdi. Manastır hakkında yetkililerden bilgi alan Bakan Işıkhan'a ziyaretinde Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ile AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ve siyasi parti temsilcileri eşlik etti.

Görüşmede Metropolit Saliba Özmen, Bakan Işıkhan'a Süryanilerle ilgili kitaplar hediye etti.

Bakan Işıkhan da Özmen'e Mor Gabriel Manastırı için darphanede özel bastırılmış hatıra para hediye etti. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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