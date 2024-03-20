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Bakan Işıkhan, maden işçileriyle iftar yaptı

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Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, maden işçileriyle iftar yaptı.

Bakan Işıkhan, Tavşanlı'nın Tunçbilek beldesinde bulunan Türkiye Kömür İşletmeleri'ne ait Garp Linyitleri İşletmesi'ne bağlı Ömerler Yeraltı Mekanize Maden Ocağı'nda, yerin 100 metre altında maden işçileriyle birlikte iftar yaptı.

Işıkhan'ın iftar programında Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir eşlik etti.

İftarın ardından Bakan Işıkhan ve beraberindeki heyet, yerin 500 metre altına inerek üretim alanında incelemelerde bulundu ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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