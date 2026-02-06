Haberler

Bakan Işıkhan'dan 6 Şubat depremlerine ilişkin paylaşım Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 6 Şubat depremlerine ilişkin, "El ele, omuz omuza yaralarımızı birlikte sardık.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 6 Şubat depremlerine ilişkin, "El ele, omuz omuza yaralarımızı birlikte sardık. Asrın felaketinin izlerinin silinmesi, vatandaşlarımızın geleceğe umutla bakabilmesi için durmaksızın çalıştık, çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"El ele, omuz omuza yaralarımızı birlikte sardık. Asrın felaketinin izlerinin silinmesi, vatandaşlarımızın geleceğe umutla bakabilmesi için durmaksızın çalıştık, çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bölge illerimizin yanındayız. Her zaman olduğu gibi milletçe tüm zorlukları aşacağız. Bu vesileyle hayatını kaybeden canlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, kıymetli ailelerine sabır ve metanet diliyorum."

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Politika
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı

Birbirlerine tehditler savuran iki ülke aynı masaya oturdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum

Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
Düğünden dönenleri taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı! 13 ölü, 34 yaralı

Düğünden dönüyorlardı! Cesetleri otobüsten güçlükle çıkardılar
Epstein skandalı Starmer'a pahalıya patladı! Mağdurlardan özür diledi

Epstein skandalı Trump'tan önce onun kellesini alacak
CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı

"Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı"
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum

Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
3 aday var! Fenerbahçe'de transfer için son gün çılgınlığı

3 aday var! Fenerbahçe'de transfer için son gün çılgınlığı
Tonlarca ağırlığındaki tırın altından mucize kurtuluş

Tonlarca ağırlığındaki tırın altından mucize kurtuluş