Bakan Işıkhan, Cenevre'de Filistin İçin Eylemde Bulundu

Bakan Işıkhan, Cenevre'de Filistin İçin Eylemde Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 113'üncü Uluslararası Çalışma Konferansı sırasında Cenevre'de düzenlenen 'Filistin'e destek' eylemine katılarak, Filistin halkının haklı mücadelesine destek verdi.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 113'üncü Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak üzere gittiği İsviçre'nin Cenevre kentinde ' Filistin'e destek' eylemine katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin davasını savunmak tüm insanlığın ortak görevidir. Filistin'in yanında olmak; kardeşliğin, barışın yanında olmaktır. Soykırımcı İsrail yönetiminin insanlık dışı vahşetine tepki göstermek için HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi önünde düzenlenen eyleme katıldık. Filistin halkının yalnız olmadığını, kardeş Filistin halkının haklı mücadelesini bulunduğumuz her platformda dile getirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? İşte cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden çıkan sonuç

Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? Son ankette sürpriz sonuçlar var
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı netleşti

Enflasyon belli oldu! İşte memur ve emeklinin zam oranları
Emine Erdoğan yaptığı bağış miktarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçti

Emine Erdoğan, bağış miktarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Üniversiteyi birincilikle bitiren gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı

Üniversite birincisi gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı
Son enflasyon verisiyle tüm maaş hesapları değişti

Kim ne kadar maaş alacak! İşte son rakamlar
Gabriel Sara'dan Victor Osimhen için dikkat çeken sözler

Sara'dan Osimhen için dikkat çekici söz: Dua ediyoruz
Dominik Livakovic'ten ayrılık sorusuna yanıt

Fenerbahçe'deki geleceğini açıkladı
Öğretmen maaşları temmuzda ne kadar olacak? İşte derecelere göre yeni tablo

Derecelerine göre öğretmenlerin alacağı maaşlar netleşmeye başladı
40'dan fazla uçağını kaybeden Putin'den misilleme

40'dan fazla uçağını kaybeden Putin'den kanlı misilleme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.