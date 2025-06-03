Bakan Işıkhan, Cenevre'de Filistin İçin Eylemde Bulundu

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 113'üncü Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak üzere gittiği İsviçre'nin Cenevre kentinde ' Filistin'e destek' eylemine katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin davasını savunmak tüm insanlığın ortak görevidir. Filistin'in yanında olmak; kardeşliğin, barışın yanında olmaktır. Soykırımcı İsrail yönetiminin insanlık dışı vahşetine tepki göstermek için HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi önünde düzenlenen eyleme katıldık. Filistin halkının yalnız olmadığını, kardeş Filistin halkının haklı mücadelesini bulunduğumuz her platformda dile getirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.