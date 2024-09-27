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Bakan Işıkhan Bilecik'te Çınar Fidanı Dikti

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Bilecik Valiliği bahçesinde kendi adına hazırlanmış çınar fidanını dikerek can suyu verdi.

Bakan Işıkhan, Bilecik'te çınar fidanı dikti

BİLECİK - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Bilecik Valiliği bahçesinde adına hazırlanmış yere çınar fidanı dikerek can suyu verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, birtakım ziyaretler yapmak üzere Bilecik'e geldi. Bakan Işıkhan, ilk olarak Bilecik Valilisi Şefik Aygöl'ü makamında ziyaret etti. Valilik önünde Alp kıyafetli çocukların çiçekle karşıladığı Bakan Işıkhan, ardından tören mangasını selamladı. Valilik bahçesine kendi adına hazırlanmış çınar ağacı fidesi diken Bakan Işıkhan, can suyu da verdi.

Ardından valilik özel defterini imzalayan Bakan Işıkhan, Bilecik Valilisi Şefik Aygöl'den kentle ilgili bilgi aldı.

Bakan Işıkhan Bilecik'te Çınar Fidanı Dikti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM KAAN TOKA - Politika

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