Bakan Hakan Fidan Cenevre'de CERN'i Ziyaret Etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsviçre'nin Cenevre kentinde, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'ni ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün İsviçre'nin Cenevre kentinde Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantıya katıldı. Bakan Fidan, Cenevre ziyaretinin ilk gününde Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'ni (CERN) ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı. Fidan, merkezde çeşitli projelerde görev yapan Türk bilim insanları ve mühendislerle de bir araya geldi. - CENEVRE