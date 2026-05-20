PAYMIX-4 Operasyonu: 61 şüpheliye işlem

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli 7 ilde yasa dışı bahis suç örgütlerine yönelik düzenlenen "PAYMIX-4" operasyonunda 61 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını açıkladı. Bakan Gürlek, "Siber vatanımızı kara para yuvasına çevirmeye çalışan organize suç şebekelerinin finansal ve dijital altyapılarını çökertmeye devam ediyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahis suç örgütlerine yönelik İstanbul merkezli 7 ilde şafak vakti "PAYMIX-4" operasyonu gerçekleştirildiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yasa dışı bahis ve suç gelirleriyle mücadele konusundaki tavizsiz duruşu doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü belirten Gürlek, yasa dışı bahis sitelerine yönelik panel erişimleri, kripto varlık üzerinden yapılan maaş ve hak ediş transferleri ile dijital izlerin siber istihbarat yöntemleriyle takip edildiğini aktardı. Organize suç ağına büyük darbe vurulan operasyonda 61 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını belirten Bakan Gürlek, suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 araç, 30 konut, 54 tarla ve arsa olmak üzere toplam 96 taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konulduğunu, ayrıca 61 kişiye ait 657 banka ve kripto para hesabının bloke edildiğini açıkladı. Operasyonun Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı arasındaki koordinasyonun yanı sıra siber istihbarat ve MASAK tabanlı mali analiz çalışmalarındaki eş güdümü ortaya koyduğunu ifade eden Gürlek, devletin suç örgütlerinin finansal kanallarını kurutmakta kararlı olduğunu vurgulayarak, "Siber vatanımızı kara para yuvasına çevirmeye çalışan organize suç şebekelerinin finansal ve dijital altyapılarını çökertmeye devam ediyoruz" dedi.

Bakan Gürlek, operasyonu yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ile görev alan tüm kamu personeline teşekkür ederek, "Dijital ve finansal terörün kökünü kazıyana kadar mücadelemiz kesintisiz sürecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
