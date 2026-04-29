Bakan Gürlek: "(Gülistan Doku soruşturması) Umut Altaş, olayı çözecek kişi, çünkü olayın en yakın tanığı"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "(Gülistan Doku soruşturması) Umut Altaş, olayı çözecek kişi, çünkü olayın en yakın tanığı. Şüpheli bir şekilde de yurt dışına kaçıyor. Soruşturmaya Tunceli Başsavcılığı devam ediyor" dedi.

Bakan Gürlek, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Mutlak butlan davasında karar verilip verilmeyeceğinin şu an istinaf aşamasında olduğunu ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesi tarafından incelendiğini vurgulayan Bakan Gürlek, "Bizim kararı ne zaman vereceği ya da mahkemenin ne tür karar vereceği konusunda bir bilgimiz yok, bir takdirimiz de olamaz" şeklinde konuştu.

Faili meçhul cinayetler için Adalet Bakanlığı tarafından Faili Meçhulleri Araştırma Daire Başkanlığı kurulduğunu dile getiren Bakan Gürlek, "Burada bir başkan ve yeteri kadar tetkik hakimi arkadaşımız var. 632 dosya ilk derece mahkemelerinden aynı şekilde faili meçhul kalmış dosyaları çektik. Arkadaşlarımız bunları ayrıntılı olarak inceliyor. Tabii, bu dosya açılacak ve bir fail ortaya çıkacak diye bir şey yok. Gülistan Doku ile ilgili de özellikle Amerika'daki Umut Altaş'ın iadesi için kırmızı bülten çıkardık. En son yeni yazışmaları çıktı. Umut Altaş'ın önemli bir şahıs olduğunu düşünüyoruz, bunun iadesini istiyoruz" dedi.

"Umut Altaş, olayı çözecek kişi, çünkü olayın en yakın tanığı"

Gülistan Doku'nun ölümünün toplumda infial oluşturan olaylardan biri olduğuna dikkati çeken Bakan Gürlek, "Umut Altaş, olayı çözecek kişi, çünkü olayın en yakın tanığı. Şüpheli bir şekilde de yurt dışına kaçıyor. Soruşturmaya Tunceli Başsavcılığı devam ediyor. Erzurum Başsavcılığımız da vali bey ile ilgili olan süreci takip ediyor. Bununla ilgili süreç devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

Çocukların cezaların artırılması için 12. Yargı paketinde bir düzenleme olacağını vurgulayan Bakan Gürlek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile görüşmelerinde fikir ve önerilerini aldıklarını kaydetti.

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin yasal düzenlemenin ne aşamada olduğuna yönelik soruya Bakan Gürlek, "Mutabakat metni yayımlandı, meclise geldi. İrade burada meclisin. Teknik olarak, biz Adalet Bakanlığı olarak kanunların yapım aşamasında bir ihtiyaç varsa hazırız. Bunun özellikle kanunların yapımı, çerçevesinin belirlenmesi, sürecin yönetilmesi tamamen TBMM'ye ait, bunun altını çizmek istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Toplumsal hassasiyet oluşturan dosyalarda kamuoyunun olumlu bir yanıt almak istediğine dikkati çeken Bakan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Rojin Kabaiş dosyasında da özellikle cep telefonunun çözümü konusunda yurt dışına gönderilmişti, şimdi yerli ekip kurduk cep telefonunu çözersek soruşturma aşamasında önemli bir evre alacağımızı düşünüyoruz. Dosyadaki şahıslara değil, biz dosya bazlı bakıyoruz. Genelde kamuoyu faili meçhul kalmış bayanların, çocuk cinayetlerinin aydınlatılmasını istiyor. Rojin Kabaiş dosyasında da olumlu gelişmelerimiz olabilir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı