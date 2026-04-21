Bakan Gürlek: Faili meçhuller ve daha önce takipsizlik verilen tüm dosyalar tek tek inceleniyor

ADALET Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul olaylara ilişkin, "Biz bir birim kurduk. Faili meçhuller, daha önce takipsizlik verilen tüm dosyalar tek tek inceleniyor. İncelenip eksik ve aksak noktalar var mı diye bakılacak" dedi.

Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Gürlek, Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin, "Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 11 tutuklu bulunuyor. Vali ile ilgili süreç devam ediyor. Soruşturma devam ediyor. Başsavcımız takip ediyor" diye konuştu.

Gülistan Doku'ya ait cesede ulaşılıp ulaşılmadığı sorusuna ilişkin Bakan Gürlek, "İşte önemli olan bu mezarın yerini bulmak. Cesedin yerini tespit etmek. Çalışma yürütüyor" dedi.

'ÖZEL BİRİM TİTİZLİKLE İNCELEYECEK'

Adalet Bakanlığı'nda özel bir birim kurduklarını ifade eden Bakan Gürlek, şöyle konuştu:

"Biz bir birim kurduk. Faili meçhuller, daha önce takipsizlik verilen tüm dosyalar tek tek inceleniyor. İncelenip eksik ve aksak noktalar var mı diye bakılacak; özellikle toplumda böyle hassasiyet oluşturan, infial oluşturanlar. Tabii herkesin davası kendi için önemli ama toplumda hassasiyet oluşturan davalara ilişkin bir birim kurduk, oraya çektik bunları. Şimdi bir de tecrübeli gözlerin bakması farklı olur. Gülistan'dan sonra tabii bir beklenti var ama her dosya illa öyle olacak diye bir şey yok yani ama kararlılıkla ve titizlikle üstüne gidilecek."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı