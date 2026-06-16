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Adalet Bakanı Gürlek: e-Avukat uygulaması savunma hakkının daha etkin kullanılmasına katkı sunuyor

Adalet Bakanı Gürlek: e-Avukat uygulaması savunma hakkının daha etkin kullanılmasına katkı sunuyor
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, e-Avukat uygulamasıyla avukatların müvekkilleriyle görüntülü görüşme yapabildiğini ve adalet hizmetlerine erişimin kolaylaştığını açıkladı.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, "Avukat dostu yaklaşımla hayata geçirdiğimiz e-Avukat uygulamamızla, zaman ve erişim engellerini ortadan kaldırarak savunma hakkının daha etkin kullanılmasına katkı sunuyoruz" dedi.

Bakan Gürlek, sanal medya hesabından, Adalet Bakanlığı'nın 'e-Avukat uygulaması'na ilişkin paylaşımını alıntılayarak açıklama yaptı. Gürlek, "Avukat dostu yaklaşımla hayata geçirdiğimiz e-Avukat uygulamamızla, zaman ve erişim engellerini ortadan kaldırarak savunma hakkının daha etkin kullanılmasına katkı sunuyoruz. Yakın zamanda hizmete aldığımız uygulama sayesinde avukatlarımız, müvekkilleriyle ofislerinden görüntülü görüşme yapabiliyor; adalet hizmetlerine daha hızlı, daha etkin ve daha erişilebilir şekilde ulaşabiliyor. Adalet hizmetlerinin sunum kalitesini artırmak için teknolojinin tüm imkanlarından faydalanmayı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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