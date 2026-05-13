Bakan Gürlek: Ceza infaz sistemimizi güçlendiriyoruz

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Ceza infaz sistemimizi insanı merkeze alan, koruyucu, rehabilite edici ve topluma yeniden kazandırmayı hedefleyen bir yaklaşımla güçlendirmeyi sürdürüyoruz" dedi.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ceza infaz sisteminin koruyucu, rehabilite edici ve topluma yeniden kazandırmayı hedefleyen bir yaklaşımla sürdürüldüğünü ifade etti. Bakan Gürlek, "Ceza infaz kurumlarımızda uygulanan bütüncül rehabilitasyon modeliyle; hükümlülerimizin psikolojik, sosyal ve mesleki yönden desteklenmesini, suçtan uzak, üretken ve sorumluluk sahibi bireyler olarak hayata yeniden güçlü şekilde kazandırılmasını hedefliyoruz" dedi.

"Psikososyal destekten meslek eğitimlerine, sanat ve spor faaliyetlerinden manevi rehberlik çalışmalarına kadar uzanan çok yönlü uygulamalarla; bireyin sağlıklı, sürdürülebilir ve topluma uyumlu bir yaşam inşa etmesini destekliyoruz" diyen Bakan Gürlek, "İnsan onurunu esas alan bir anlayışla, toplumsal huzuru güçlendiren ve yeniden kazanımı önceleyen yenilikçi infaz anlayışımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı