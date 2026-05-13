Haberler

Bakan Gürlek: Ceza infaz sistemimizi güçlendiriyoruz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Ceza infaz sistemimizi insanı merkeze alan, koruyucu, rehabilite edici ve topluma yeniden kazandırmayı hedefleyen bir yaklaşımla güçlendirmeyi sürdürüyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Ceza infaz sistemimizi insanı merkeze alan, koruyucu, rehabilite edici ve topluma yeniden kazandırmayı hedefleyen bir yaklaşımla güçlendirmeyi sürdürüyoruz" dedi.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ceza infaz sisteminin koruyucu, rehabilite edici ve topluma yeniden kazandırmayı hedefleyen bir yaklaşımla sürdürüldüğünü ifade etti. Bakan Gürlek, "Ceza infaz kurumlarımızda uygulanan bütüncül rehabilitasyon modeliyle; hükümlülerimizin psikolojik, sosyal ve mesleki yönden desteklenmesini, suçtan uzak, üretken ve sorumluluk sahibi bireyler olarak hayata yeniden güçlü şekilde kazandırılmasını hedefliyoruz" dedi.

"Psikososyal destekten meslek eğitimlerine, sanat ve spor faaliyetlerinden manevi rehberlik çalışmalarına kadar uzanan çok yönlü uygulamalarla; bireyin sağlıklı, sürdürülebilir ve topluma uyumlu bir yaşam inşa etmesini destekliyoruz" diyen Bakan Gürlek, "İnsan onurunu esas alan bir anlayışla, toplumsal huzuru güçlendiren ve yeniden kazanımı önceleyen yenilikçi infaz anlayışımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan Çin'e dev heyetle çıkarma! Elon Musk ve Tim Cook da kafilede

Trump'tan dev heyetle Pekin çıkarması! Uçaktan kimler inmedi ki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler, Bayern Münih'e attığı gollerin karşılığını aldı

Bu tarihi gole kayıtsız kalmadılar!
'Fısfıs İsmail' oyuncu Alp Balkan'ın cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı: Keşke tanımasaydım

"Fısfıs İsmail" yakın dostunun cenaze töreninde: Keşke tanımasaydım
Suudi Arabistan: Hac için ülkeye gelenlerin sayısı 860 bini aştı

Kabe’de insan seli! İlk rakam geldi
Atlas Çağlayan davasında aileyi tehdit eden sanığa 6 yıl 8 ay hapis

"Pişmanım" dedi ama kurtulamadı: Atlas'ın ailesini tehdide hapis!
Barış Alper Yılmaz, köpeğiyle birlikte horon tepti

Sosyal medyayı sallayan görüntü: Köpeğinin ellerinden tuttu ve...
Yönetime geri dönecek mi? Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe açıklaması

Yönetime dönecek mi? Fenerlilerin merakla beklediği soru yanıt buldu
Uganda Cumhurbaşkanı Museveni törene kurşun geçirmez cam fanus içinde katıldı

Can korkusu bu olsa gerek! Ülkenin lideri törene böyle katıldı