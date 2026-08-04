Haberler

Adalet Bakanı Gürlek'ten YAŞ kararlarına tebrik

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında alınan kararlara ilişkin, "Bir üst rütbeye yükseltilen, görev süreleri uzatılan ve yeni görevler tevdi edilen general, amiral ve albaylarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında alınan kararlara ilişkin, "Bir üst rütbeye yükseltilen, görev süreleri uzatılan ve yeni görevler tevdi edilen general, amiral ve albaylarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında alınan kararların ardından yeni görevler tevdi edilen general, amiral ve albayları tebrik etti. Bakan Gürlek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen 2026 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararların devletimiz, aziz milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bir üst rütbeye yükseltilen, görev süreleri uzatılan ve yeni görevler tevdi edilen general, amiral ve albaylarımızı tebrik ediyorum; taşıdıkları büyük sorumluluğu vatan sevgisi, disiplin ve liyakatle yerine getireceklerine inanıyor, üstlendikleri görevlerde başarılar diliyorum. Görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılacak komutanlarımıza, milletimize ve devletimize sundukları değerli hizmetler için teşekkür ediyor; kendilerine ve ailelerine sağlık, huzur ve esenlik temenni ediyorum. Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; vatanımızın güvenliğini korumaya, milli menfaatlerimizi savunmaya ve ülkemizin caydırıcı gücünü daha da ileriye taşımaya kararlılıkla devam edecektir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
YAŞ toplantısı kararları çıktı! Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu

Erdoğan 2 saatlik toplantı sonrası imzaladı! TSK'da üst düzey değişim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

81 yıl sonra ortaya çıktı! II. Dünya Savaşı'nda batan savaş gemisi yeniden görüldü

81 yıl sonra ortaya çıkan görüntü!
1009 gün sonra CHP kürsüsüne çıkan Kılıçdaroğlu'nu mest eden anons

1009 gün sonra kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu'nu mest eden anons
N'Golo Kante profesyonelliğiyle mest etti

N'Golo Kante ''Yok artık'' dedirtti
16 ilde sahte gayrimenkul raporu operasyonu: 72 şüpheli yakalandı, 6 bin 134 kişinin vatandaşlığı iptal edildi

Binlerce kişinin vatandaşlığı iptal edildi
Washington'dan beklenmedik itiraf: İran savaşı Pentagon'un vurucu gücünü tüketti

Washington'dan beklenmedik itiraf: İran savaşı füzeleri tüketti
Bir zamanlar paha biçilemiyordu şimdi 10. Lig ekibinde antrenmana çıkıyor

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?

Çarşıda böyle gezdiler, esnaf şaştı kaldı

Çarşıda böyle gezdiler, esnaf şaştı kaldı