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Bakan Gürlek: "MASAK raporları inceleniyor, Ahbap Derneği soruşturması genişleyebilir"

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kabine Toplantısı öncesinde Ahbap Derneği soruşturmasında MASAK raporlarının incelendiğini ve soruşturmanın genişleyebileceğini, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ise FETÖ ile iltisaklı şüphelilerin gözaltına alındığını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kabine Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada MASAK raporlarının incelendiğini ve soruşturmanın genişleyebileceğini belirten Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ise yeni gözaltılar olduğunu ve şüpheliler arasında FETÖ ile iltisaklı isimlerin bulunduğunu söyledi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kabine Toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Gürlek, soruşturmanın gizliliğine dikkat çekerek, "Şu an soruşturma devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyonlar yürütülüyor. İlk aşamada 22 adet gözaltı oldu. MASAK raporları inceleniyor. Soruşturma genişleyebilir" dedi.

Gürlek, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent hakkında daha önce yurt dışı çıkış yasağı bulunduğunu belirterek, kaçma girişiminde bulunması üzerine pazar günü gözaltına alındığını ifade etti.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmaya yönelik soruyu da yanıtlayan Bakan Gürlek, "Soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız sürdürüyor. Yeni gözaltılar oldu. Burada alınanlar arasında emekli askerler var" diye konuştu.

Bakan Gürlek, gazetecilerin, "Soruşturmada şüpheli olanlar arasında FETÖ ile iltisaklı olanlar da var mı" sorusuna ise "Evet, var" cevabını verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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