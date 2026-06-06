Adalet Bakanlığı'nda yeni daire başkanlığı kuruldu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde Adalet Hizmetlerinin Etkinliği Daire Başkanlığı kurmuş bulunuyoruz. Bu adım aynı zamanda vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine daha kolay ulaşmasını hedefleyen Alo Adalet Hattı projemizin de önemli hazırlık süreçlerinden biridir" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, adalet hizmetlerimizi daha erişilebilir, daha etkin ve daha hızlı hale getirmek hedefiyle önemli bir adımı daha hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde Adalet Hizmetlerinin Etkinliği Daire Başkanlığı kurmuş bulunuyoruz. Bu adım aynı zamanda vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine daha kolay ulaşmasını hedefleyen Alo Adalet Hattı projemizin de önemli hazırlık süreçlerinden biridir. Yeni Daire Başkanlığımız; adliyelerimizin işleyişini güçlendirecek, performans ve verimliliği veri temelli takip edecek, personelimizin motivasyonunu artıracak ve vatandaşlarımıza sunulan hizmet kalitesini yükseltecektir. Hedefimiz nettir. Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı kılmak; vatandaşımıza daha güçlü, daha hızlı ve daha erişilebilir adalet hizmeti sunmak. Adaletin Yüzyılı için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Aziz milletimize ve adalet teşkilatımıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı