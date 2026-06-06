Haberler

Adalet Bakanlığı'nda yeni daire başkanlığı kuruldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde Adalet Hizmetlerinin Etkinliği Daire Başkanlığı kurmuş bulunuyoruz.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde Adalet Hizmetlerinin Etkinliği Daire Başkanlığı kurmuş bulunuyoruz. Bu adım aynı zamanda vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine daha kolay ulaşmasını hedefleyen Alo Adalet Hattı projemizin de önemli hazırlık süreçlerinden biridir" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, adalet hizmetlerimizi daha erişilebilir, daha etkin ve daha hızlı hale getirmek hedefiyle önemli bir adımı daha hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde Adalet Hizmetlerinin Etkinliği Daire Başkanlığı kurmuş bulunuyoruz. Bu adım aynı zamanda vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine daha kolay ulaşmasını hedefleyen Alo Adalet Hattı projemizin de önemli hazırlık süreçlerinden biridir. Yeni Daire Başkanlığımız; adliyelerimizin işleyişini güçlendirecek, performans ve verimliliği veri temelli takip edecek, personelimizin motivasyonunu artıracak ve vatandaşlarımıza sunulan hizmet kalitesini yükseltecektir. Hedefimiz nettir. Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı kılmak; vatandaşımıza daha güçlü, daha hızlı ve daha erişilebilir adalet hizmeti sunmak. Adaletin Yüzyılı için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Aziz milletimize ve adalet teşkilatımıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Rahmi Koç'un 'Kürt Kadın' şakasına tepki yağıyor! AK Partili Çelik: Çok yanlış ve çirkin

Rahmi Koç'un "Kürt Kadın" şakasına AK Parti'den net tavır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım birleşiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Üç katılım bankası birleşiyor
Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde! Yer yerinden oynayacak

Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde! Yer yerinden oynayacak
Eski manken Bilun Dohmen, Özgür Özel'e seçim otobüsü almak için Bodrum'daki evini satışa çıkardı

Eski ünlü manken varını yoğunu Özgür Özel için satışa çıkardı
CHP’den istifa eden Kilis Belediye Başkanı Bilecen'in yeni adresi belli oldu

CHP'den istifa eden Kilis Belediye Başkanı'nın yeni adresi belli oldu
Adliye çalışanının vatandaşlarla alay ettiği video tepki çekti! Başsavcılık soruşturma başlattı

Adliye personeli vatandaşlarla alay etti! Başsavcılık devreye girdi

Eşini aldattığı öne sürülen kadının mesajları elden ele dolaşıyor

Eşini aldatan kadının mesajları elden ele dolaşıyor
Hürmüz'ün kapalı olması Rusya'yı ihya etti: Hazineye 1 trilyon ruble girdi

Ne İran ne ABD, Hürmüz'ün kapalı olması o ülkeyi ihya etti