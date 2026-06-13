Bakan Gürlek: "(2010 yılında Manisa'daki bebek ölümü) Bebeğini dünyaya getirdikten sonra çöp konteynerinin yanına bıraktığı anlaşılan şüpheli ile kardeşi hakkında gözaltı kararı verilmiştir"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2020 yılında Manisa'da yaşanan bebek ölümü olayına ilişkin, "Bebeğini dünyaya getirdikten sonra çöp konteynerinin yanına bıraktığı anlaşılan şüpheli ile olaya iştirak ettiği değerlendirilen kardeşi hakkında gözaltı kararı verilmiştir" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2010 yılında Manisa'da yaşanan bebek olayı ölümüne ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, göreve başladığı ilk günden itibaren geçmiş yıllara ait dosyaları büyük bir titizlikle ele aldığını belirterek ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarıyla koordineli yürütülen çalışmalar neticesinde, bir olayın daha üzerindeki sis perdesinin kaldırıldığını ifade etti.

"Bebeğini dünyaya getirdikten sonra çöp konteynerinin yanına bıraktığı anlaşılan şüpheli ile kardeşi hakkında gözaltı kararı verilmiştir"

Bakan Gürlek, "2010 yılında Manisa'da yaşanan bebek ölümü hadisesi, bizzat öncelik verdiğimiz dosyalardan biri olmuştur. Sağlık Bakanlığı topuk kanı verileri üzerinden bu ay içerisinde gerçekleştirilen çapraz sorgulamalar, 16 yıl sonra vakanın aydınlatılması bakımından kırılma noktasını oluşturmuştur. Topuk kanı kayıtları, nüfus kayıtları, sağlık verileri ve tanık beyanları üzerinden yürütülen incelemeler neticesinde, bebeğini dünyaya getirdikten sonra çöp konteynerinin yanına bıraktığı anlaşılan şüpheli ile olaya iştirak ettiği değerlendirilen kardeşi hakkında gözaltı kararı verilmiştir" ifadelerini kullandı.

"Şüpheliler hakkında 'altsoyu kasten öldürme' suçu kapsamında işlem başlatılmıştır"

İçişleri Bakanlığı ile koordineli çalıştıklarını aktaran Gürlek, "İçişleri Bakanlığımızla kurduğumuz koordinasyon; adli birimlerimizin hukuki değerlendirmeleri, emniyet birimlerimizin saha araştırmaları ve ilgili bakanlıkların veri tabanlarından elde edilen verilerin analiziyle olay aydınlatılmış; şüpheliler hakkında 'altsoyu kasten öldürme' suçu kapsamında işlem başlatılmıştır" açıklamasında bulundu.

"Her bir dosyanın izini sabırla sürmeye, hakikati ortaya çıkarmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz"

Gürlek, gerçeği ortaya çıkarmak adına kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Hukuk devletinin vazifesi, mazlumun hakkını aramak, maddi gerçeği ortaya çıkarmak ve suç işleyenlerin hukuk önünde hesap vermesini sağlamaktır. Bu doğrultuda özveriyle çalışan Manisa Cumhuriyet Başsavcılığımızın değerli savcılarına ve olayın aydınlatılmasında görev alan Manisa İl Emniyet Müdürlüğümüzün kıymetli mensuplarına teşekkür ediyorum. Her bir dosyanın izini sabırla sürmeye, hakikati ortaya çıkarmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı