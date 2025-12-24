Haberler

Bakan Güler, uçak kazasında vefat eden Libya Genelkurmay Başkanı Org. Muhammed Haddad ve heyetine başsağlığı mesajı yayımladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, dün akşam Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gittiği esnada arızalanarak düşen jette vefat eden Libya Genelkurmay Başkanı Org. Muhammed Haddad ve heyetine başsağlığı mesajı yayımladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'dan Libya'ya doğru ikamet ettiği esnada arızalanarak düşen özel jette yer alan Libya Genelkurmay Başkanı Org. Muhammed Haddad, Libya Kara Kuvvetleri Komutanı Korg. Futuri Gribel, Libya Askeri Fabrikalar Müdürü Tuğg. Mahmut Cuma El Giteyvi, Libya Genelkurmay Başkanı Danışmanı Muhammed Assavi ve fotoğrafçı Muhammed Omar Ahmed Mahjoub'a başsağlığı diledi.

Bakan Güler, sosyal medya hesabında yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"23.12.2025 tarihinde meydana gelen elim uçak kazasında şehit olan Libya Genelkurmay Başkanı Org. Muhammed Haddad, Libya Kara Kuvvetleri Komutanı Korg. Futuri Gribel, Libya Askeri Fabrikalar Müdürü Tuğg. Mahmut Cuma El Giteyvi, Libya Genelkurmay Başkanı Danışmanı Muhammed Assavi ve fotoğrafçı Muhammed Omar Ahmed Mahjoub'a, Milli Savunma Bakanlığı ve şahsım adına Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Libya halkına başsağlığı ve sabırlar dileriz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
