Bakan Güler, Suriye Genelkurmay Başkanı Na'san ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Nureddin Ali Na'san ile görüştü.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gelen Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Nureddin Ali Na'san'ı kabul etti. Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı" denildi.