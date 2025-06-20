Bakan Güler Malatya'da Temaslarda Bulundu

Bakan Güler Malatya'da Temaslarda Bulundu
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Malatya'da valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek kente ilişkin bilgi aldı.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, bir dizi ziyaret, temas ve incelemelerde bulunmak üzere Malatya'ya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Malatya'da ilk olarak valiliği ziyaret etti. Valilikte tören mangasını selamladıktan sonra Vali Seddar Yavuz'u ziyaret eden Bakan Güler, kente ilişkin bilgiler aldı. Bakan Güler'e ziyareti esnasında 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün, AK Parti milletvekili Bülent Tüfenkci, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal eşlik etti. Valiliğin ardından Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret Bakan Güler, daha sonra 2'nci Ordu Komutanlığı'na geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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