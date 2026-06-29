Bakan Güler, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis'i kabul etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, görev süresinin sona ermesi dolayısıyla veda ziyaretinde bulunan Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis'i kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, görev süresinin sona ermesi dolayısıyla veda ziyaretinde bulunan Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ile bir araya geldi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı