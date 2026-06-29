Bakan Güler, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis'i kabul etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, görev süresi sona eren Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis’i veda ziyareti için kabul etti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, görev süresinin sona ermesi dolayısıyla veda ziyaretinde bulunan Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis'i kabul etti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, görev süresinin sona ermesi dolayısıyla veda ziyaretinde bulunan Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ile bir araya geldi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı