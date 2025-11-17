Haberler

Bakan Güler: Karakutuların İncelenmesi İki Ay Sürecek

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağına ilişkin karakutuların incelenmesinin en az iki ay süreceğini açıkladı. Uçakla ilgili teknik bulguların belirlendiğini ifade eden Güler, TUSAŞ'ın karakutuları incelediğini belirtti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gürcistan'ın Signagi bölgesinde düşen askeri kargo uçağıyla ilgili karakutuların incelemesinin zaman alacağını belirterek, "Kutuların çözümü ve ilk bulgulara ulaşma süreci en az 2 ay sürer" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Gürcistan'ın Signagi bölgesinde düşen askeri kargo uçağı ile ilgili sorular üzerine Güler, kesinleşmemekle birlikte ilk olarak uçağın kuyruğunun koptuğunu, ardından gövdenin üç parçaya ayrıldığını gösteren teknik bulgulara ulaşıldığını ifade etti. Bakan Güler, bu tespitlerin netleşmesinin karakutu çözümleme çalışmalarının ardından mümkün olacağını dile getirdi. Karakutuların şu anda TUSAŞ tarafından incelendiğini aktaran Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki C-130 tipi uçakların 1957'den bu yana kullanıldığını, bu modelin genel itibarıyla güvenli kabul edildiğini hatırlattı. Bakan Güler, 1999 yılında bir motor yangını vakası yaşandığını ancak uçağın o olayda sağ salim iniş yaptığını belirtti. - ANKARA

